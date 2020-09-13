شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات الدوحة.. تقرير يفضح تجاوزات تميم ضد ابن عمه طلال آل ثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النظام القطري برئاسة تميم بن حمد، انتهاكاته بحق أبناء شعبه، والمعارضين له، وذك بأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات المختلفة والتي وصلت إلى حد عائلته الحاكمة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن تفاصيل ما يقوم به امير قطر، تميم بن حمد، في التنكيل بأسرة ابن عمه الشيخ "طلال آل ثاني" المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية، لأنه عارض دعم الدوحة للإرهاب في المنطقة، وهو استمرار لنهج النظام القطرى للتعامل مع أي من المعارضة.

وأضاف التقرير، الذى رصد أحد شهادات من أبناء الشيخ فهد، عبد الله آل ثاني، الذى أكد على وجود حراك معارض لنظام الحكم في الدوحة سيتم الكشف عنه في القريب العاجل، أن النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج، وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا، أنه ومعارضين آخرين من أبناء الأسرة الحاكمة، خرجوا من بلادهم وأقاموا في الخارج بسبب ارتفاع حدة الفساد المالي والإداري.

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كان قد كشف تقرير آخر عن تعامل النظام القطري وانتهاكاته ضد العمالة الأجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا أنه تم اقتياد البعض منهم في أماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية منتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الاجانب.