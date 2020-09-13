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التشيك تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثالث

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 أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس المستجد فيها لليوم الثالث

على التوالي، اليوم الأحد، حيث أعلنت عن 1541 إصابة.


 وهذا هو خامس يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد

الإصابات الجديدة الألف، حيث تشهد البلاد زيادة في عدد الإصابات بوتيرة تُعد من بين الأسرع في الاتحاد الأوروبي.
وشددت الحكومة قواعد وضع الكمامات لكنها تهدف إلى تجنب فرض إجراءات العزل العام الصارمة.


 

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