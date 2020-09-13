وزير الخارجية الكويتي ووكيل الخارجية العراقية يبحثان العلاقات الثنئاية

بحث وزير الخارجية، وزير الدفاع الكويتي بالإنابة، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، مع وكيل وزارة الخارجية العراقية، السفير عبدالكريم هاشم، مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الذي

عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي - عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.وكان وكيل وزارة الخارجية العراقية السفير عبدالكريم هاشم، قد وصل إلى الكويت ووالوفد المرافق له الليلة الماضية، في زيارة رسمية لمدة يومين؛ لترؤس وفد العراق في أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة الخاصة باللجنة الوزارية العليا الكويتية العراقية المشتركة.