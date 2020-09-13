وزيرة العدل الكورية الجنوبية تعتذر بسبب ابنها

قامت وزيرة العدل الكورية الجنوبية، تشو مي أيه، بتقديم الاعتذار، اليوم الأحد، على خلفية انتشار مزاعم بأنها استخدمت نفوذها للحصول على خدمات خاصة لابنها، وفقاً لروسيا اليوم.

كتبت الوزيرة عبر "فيسبوك": "أشعر بالأسف الشديد لإثارة متاعب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بابني"، مضيفة أنها طالما التزمت الصمت حتى لا تؤثر على تحقيق النيابة العامة في هذه

القضية.

وتعرضت تشو لانتقادات بسبب مزاعم بأنها أساءت استخدام سلطتها للحصول على معاملة خاصة لابنها عندما خدم في فيلق الدعم لفرقة المشاة الثامنة الأمريكية عام 2017. وكانت تشو رئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم في ذلك الوقت.