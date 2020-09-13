غضب عارم بشرق ليبيا والمظاهرات مستمرة لليوم الثالث

باتت مدن عدة شرق ليبيا فى مظاهرات لليوم الثالث على التوالي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تم إشعال النيران في مقر حكومي ببنغازي، بينما حاول محتجون اقتحام مديرية أمن المرج، وفقاً لوكالة روسيا اليوم . مديرية أمن المرج، وفقاً لوكالة روسيا اليوم . تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق رصاص على مجموعة متظاهرين حاولوا اقتحام مديرية أمن المرج، وهم يفرون بعد إطلاق النار عليهم. حاولوا اقتحام مديرية أمن المرج، وهم يفرون بعد إطلاق النار عليهم. وبعد ساعات عاشتها بنغازي والمرج مع المظاهرات وحرق الإطارات، أعلنت السلطات المختصة إعادة السيطرة على الأوضاع في المدينتين بعد تدخل الأجهزة الأمنية وانتشار عناصرها داخل المناطق .

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