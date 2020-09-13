احتكاكات بين الشرطة السويسرية وكرنفال الشوارع في برن

اشتبكت الشرطة السويسرية في مدينة برن بمئات الشباب لتفريقهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لفض موكبهم وهم يسيرون في كرنفال، من دون رخصة، نحو وسط المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة روسيا اليوم.

وقعت هذه الاحتكاكات مساء السبت عندما بدأ

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الشباب يتجمعون في شمال شرق مدينة برن، بحسب الشرطة المحلية وتقارير إعلامية، في موكب من المركبات التي كانت تصدح بالموسيقى في احتفال، وفقًا للافتات، بـ"كرنفال الشوارع".

وواجه الشباب الشرطة عندما منعتهم من التقدم

بـ"بزجاجات وحجارة"، فضلًا عن نصبهم "حواجز وأضرموا فيها النيران وأطلقوا عددًا من العبوات النارية"، بحسب الشرطة المحلية التي أضافت أنه "بعد إنذارات عدة تم استخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع لمنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة ولحماية قوات التدخل ولمنع تدهور الوضع" مع عمليات تفتيش هويات العشرات من الشبان.