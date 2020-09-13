روسيا: انطلاق الانتخابات المحلية وسط اجراءات مشددة بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

ينطلق صباح اليوم الأحد ، سباق الانتخابات المحلية الروسية، حيث يتوجه الروس، إلى صناديق الاقتراع بجميع أنحاء البلاد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية، وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وينظر إلي الانتخابات المحلية كاختبار لهيمنة حزب روسيا الموحدة، الموالي للرئيس فلاديمير بوتين.

ويعد، اليوم الأحد، هو الرئيسي والأخير للتصويت، بعد الانتخابات التي أجريت على مدى 3 أيام في مراكز اقتراع في الهواء الطلق من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ودعي الروس إلى التصويت في 41 منطقة لانتخاب 20 حاكما وأعضاء المجالس المحلية أو البلدية و4 نواب في البرلمان.

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وحث فريق المعارض أليكسي نافالني الروس على التصويت لمرشحين من أي حزب آخر غير روسيا الموحدة، الذي يهيمن حاليًا على البرلمان الاتحادي والعديد من الإدارات الإقليمية.

وقال فريق نافالني، في بيان، الجمعة، إن أي مرشح آخر – “من الحزب الشيوعي، أو عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي، أو عضو في حزب روسيا العادلة” – سيكون “أفضل من روسيا الموحدة” ، في إشارة إلى الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية في روسيا.

وتشكل انتخابات المناطق فرصة للمعارضة لاختبار تكتيك “التصويت الذكي” الذي تبنته ويقضي بالدعوة إلى التصويت للمرشح الأقوى الأكثر قدرة على الفوز على مرشح السلطة.

وأثبت هذا التكتيك جدواه في الصيف عندما خسر حزب روسيا الموحدة في الانتخابات البلدية عددا من المقاعد في موسكو انتزع الشيوعيون الجزء الأكبر منها الصيف الماضي.

وتأتي هذه الانتخابات المحلية والإقليمية قبل عام من الاقتراع التشريعي الذي سيجرى في سبتمبر/أيلول 2021.