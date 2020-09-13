كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات التحالف الدولي، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية بمحافظة كركوك بالعراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية.

وفي وقت سابق، أعلنت العمليات المشتركة في العراق، أن التحالف الدولي سلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وقد أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقد قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

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هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

وعلى صعيد آخر، توفي متظاهر، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.