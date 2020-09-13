كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تعلن مقتل فتاة في كشمير جراء إطلاق نار هندي عبر الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما مصرعها وأصيب أربعة قرويين آخرين بجروح خطيرة بنيران الهندية في الجانب الخاضع للإدارة الباكستانية من منطقة كشمير، وفقا لما ذكره الجيش الباكستاني اليوم الأحد.

وقال الجيش، إن "إطلاق النار غير المبرر" من قبل القوات الهندية باستخدام مدافع بعيدة المدى وقصف مدفعي استهدف قريتي هوت سبرينغ وراخشكري الحدودية الباكستانية ليلة الجمعة على طول ما يسمى بخط السيطرة الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.

وقال الجيش الباكستاني إن امرأة تبلغ من العمر 75 عاما كانت من بين أربعة مدنيين أصيبوا. كما قال الجيش إن قواته ردت بإطلاق النار على مواقع للجيش الهندي دون الخوض في التفاصيل. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية إنها استدعت الممثل الدبلوماسي الهندي للاحتجاج على إطلاق النار عبر الحدود.

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في يونيو، ألقى مسؤولون باكستانيون باللوم على القوات الهندية في قتل أربعة قرويين في منطقة كشمير الباكستانية. بعد أيام، قالوا إن القصف الهندي مرة أخرى أدى إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وإصابة والدتها وشقيقها.

يطالب الجارتين المسلحين نوويًا بمنطقة كشمير المقسمة بأكملها. غالبًا ما تتبادل باكستان والهند إطلاق النار في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها، حيث يلوم الطرف الآخر الطرف الآخر على بدء الحريق. وخاضا اثنتين من حروبهم الثلاثة على كشمير منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني في عام 1947.

تصاعدت التوترات بين باكستان والهند منذ أغسطس 2019، عندما ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي يقودها القوميون الهندوس وضع الحكم شبه الذاتي لكشمير ذات الأغلبية المسلمة منذ عقود، مما أثار الغضب في كشمير التي تسيطر عليها الهند وباكستان.

