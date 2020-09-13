كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تخفف قيود التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين قبل العطلة الرئيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخفف كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، من سياستها الصارمة للتباعد الاجتماعي خلال الأسبوعين المقبلين في منطقة العاصمة سيول المكتظة بالسكان، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقد رفعت الحكومة الحظر المفروض على تناول الطعام في الموقع بعد الساعة 9 مساءً. على الرغم من أنه لا يزال يتطلب من المطاعم والمقاهي تقييد المقاعد وتسجيل أسماء الحاضرين وتفاصيل الاتصال بهم. بينما يُسمح أيضًا بإعادة فتح المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية ومقاهي الإنترنت، بموجب ما يسمى بقيود المرحلة الثانية، حيث تقتصر التجمعات الداخلية على 50 شخصًا والتجمعات الخارجية على 100 شخص، بينما يُمنع المتفرجون من الأحداث الرياضية.

وقالت السلطات الصحية إن التخفيف سيسهم في إعادة فتح الاقتصاد قبل العودة إلى إرشادات أكثر صرامة لمدة أسبوعين مرة أخرى اعتبارًا من 28 سبتمبر خلال عطلة تشوسوك.

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وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون في اجتماع متلفز لمسؤولين حكوميين "بعد مراجعة شاملة للوضع الأخير ورأي الخبراء، تعتزم الحكومة تعديل التباعد الاجتماعي إلى المرحلة الثانية في منطقة سيول لمدة أسبوعين".

وانخفضت أعداد الإصابات بشكل مطرد إلى أقل من 100 بعد أن فرضت الحكومة قيودًا غير مسبوقة على التباعد الاجتماعي في أواخر أغسطس، لكنها ارتفعت الأسبوع الماضي مع ظهور مجموعات صغيرة.

وقد أبلغ المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) عن 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد حتى منتصف ليل السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 22176، مع 358 حالة وفاة.

