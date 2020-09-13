أمن العرائش يوقف مشتبها فيه بهتك عرض ربيبته البالغة 9 سنوات – التفاصيل

تمكنت الشرطة القضائية، أمس السبت، من إيقاف شخص مشتبه فيه بهتك عرض طفلة، وذلك في حي السلام، في مدينة العرائش.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشخص المذكور، والذي وضع، أمس، تحت تدابير الحراسة النظرية، مشتبه فيه بهتك عرض ربيبته القاصر.

وأضافت المصادر نفسها أن والدة الضحية قدمت شكاية ضد المشتبه فيه بهتك عرض طفلتها، التي لا تتجاوز 9 سنوات.

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وتعليقا على الموضوع، قال محمد بلميهيدي، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم24″، إن حوادث الاغتصاب أصبحت ظاهرة مقلقة، مبرزا أنه يسمع بشكل يومي عن حوادث اغتصاب تحدث في مختلف المناطق من المغرب.

وأوضح المتحدث نفسه أنه يجب أن نتساءل عن أسباب هذه الظاهرة، دون أن ننسى أن بعض حوادث الاغتصاب، التي يروح ضحيتها أطفال، يتم تكتم عنها من طرف الأهل.

وأشار رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن بعض الضحايا إذا لم يتم إنصافهم من طرف المجتمع، والقضاء، من الممكن أن يؤثر ذلك في نفسيتهم بشكل سلبي، ويمكن أن ينتجوا هم أيضا عنف آخر، إذ من المحتمل أن يتحول الضحية إلى بيدوفيلي إذا لم يتم إنصافه، ومعالجته بشكل سليم.