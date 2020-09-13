المغربي كريم السعيدي يشارك في فيلم هندي

يشارك الفنان المغربي كريم السعيدي في فيلم سينمائي هندي، يصور في الفترة الحالية، بعنوان “بيل بوتوم”، في أول تجربة له في بوليوود، وإلى جانبه أسماء لامعة.

وشارك السعيدي في 5 أيام من تصوير فيلم “بيل بوتوم”، إلى جانب أسماء بارزة، منها النجم الشهير “أكشاي كومار”، و”فاني كابور”، و”لارا دوتا”، و”هوما قريشي”.

وانتهى كريم السعيدي من تصوير المشاهد الخاصة بدوره في الفيلم، بعد “بيل بوتوم”، فيلم تجسس هندي، من إخراج “رانجيت إم تيواري”، الذي يرتقب صدوره في 21 من شهر أبريل من السنة المقبلة.