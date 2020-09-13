ألشيخ يكرر افتراءاته: "أبو القيعان نفذ عملية دهس متعمدة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، افتراءاته وزعمه بأن المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان، نفذ عملية دهس ضد أفراد الشرطة الذين جاؤوا إلى قرية أم الحيران لتنفيذ أوامر هدم بيوت، في كانون الثاني/يناير 2017. وزعم خلال مقابل أجراها معه موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأحد، أنه "حتى هذه اللحظة لم أسمع ولو معلومة واحدة بإمكانها تفسير هذا الحدث بصورة أخرى عن أنها دهس متعمد".

وتأتي مزاعم ألشيخ رغم نفي الشاباك أن أبو القيعان نفذ عملية دهس، ولاحقا نفي قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) أيضا لهذه المزاعم. واتهم "ماحاش" الشرطة بقيادة ألشيخ بأنها عرقلة التحقيقات في أحداث أم الحيران ومنعت الوصول إلى الحقيقة.

وسعى ألشيخ خلال المقابلة إلى قلب الحقائق حول أحداث أم الحيران واتهام أبو القيعان كأنه كان مؤيدا لتنظيم "داعش". وادعى أن أبو القيعان "زاد سرعة سيارته"، علما أن تقرير الشاباك أكد أنه كان يسير بسرعة 10 كم/س، وأنه لم يتعمد دهس الشرطي إيرز ليفي.

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وقال ألشيخ، ردا على سؤال بأن أبو القيعان ربما كان غاضبا بسبب حملة الشرطة لتنفيذ هدم البيوت، إن "هذا يمكن أن يحدث في جميع العمليات الانتحارية... وهناك أنواع عديدة من منفذي العمليات. ولن نعرف أبدا ما هو الدافع الذي جعله يفعل ذلك. ولا أحد يعلم إذا كان (أبو القيعان) سينفذ الأمر نفسه لو لم يكن الهدم في أم الحيران".

وتابع ألشيخ أنه "أعرف مئات العمليات الانتحارية، عشرات عمليات الدهس وخلفيتها، ولا يمكن معرفة دوافعها. وماذا يمكن أن نعرف؟ يمكن أن نعرف أنه لم يكن سوء فهم هنا وإنما عملية دهس مقصودة".

وفي رده على سؤال حول ماذا سيقول لأرملة أبو القيعان، قال ألشيخ إنه "سأقول لها إنه في نهاية الأمر، كافة القرائن تدل على أن زوجها خرج لتنفيذ دهس متعمد".