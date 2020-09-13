فيكتوريا الأسترالية تخفف قيود كورونا

الأحد 13 سبتمبر 2020

قال مسؤولو ولاية فيكتوريا الأسترالية إنه سيتم تخفيف قيود العزل العام بالولاية بشكل طفيف يوم الاثنين مع استمرار تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بؤرة تفشي الفيروس في أستراليا.



وقال أيضاً المسؤولون في إعلانهم حزمة مساعدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات دولار أسترالي( 2.2 مليار دولار) لقطاع الأعمال في فيكتوريا التي يقطنها نحو ربع عدد سكان أستراليا إنه تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد وسبع حالات وفاة أخرى.

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وتؤكد هذه الأرقام تراجعاً مطرداً بعد ذروة تم خلالها تسجيل أكثر من 700 حالة في يوم واحد في أوائل أغسطس. وتمثل فيكتوريا نحو 75 في المئة من أكثر من 26600 حالة إصابة بكوفيد-19 في أستراليا وقد تم فرض عزل صارم منذ أسابيع على ملبورن عاصمة فيكتوريا.

وسيظل العزل العام الصارم مفروضاً على المدينة ولكن الوقت الذي سيكون بوسع الناس قضائه خارج منازلهم سيتضاعف إلى ساعتين يومياً كما سيتم تقليص عدد ساعات حظر التجول الليلي.