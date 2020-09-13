شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 13 سبتمبر 2020 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 84.642 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكفت الوزارة عن تسجيل 468 حالة شفاء ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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