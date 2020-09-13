شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها المنتظمة بين مطاري دبي وعمّان والان مع التفاصيل

الأحد 13 سبتمبر 2020 استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها المنتظمة بين مطاري دبي وعمّان.

وقالت مؤسسة مطارات دبي اليوم الأحد في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير": "عاودت الرحلات الجوية بين دبي وعمًان نشاطها من جديد.. يسعدنا الترحيب بخطوط الملكية الأردنية في مطارنا".

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