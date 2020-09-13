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تراجع تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 13 سبتمبر 2020

أفادت العديد من المواقع الإيرانية أن سعر الدولار في سوق صرف العملات الأجنبية بطهران جرى تداوله بسعر 26 ألفا و100 تومان يوم السبت، مسجلا بذلك رقما قياسيا وانهيارا تاريخيا آخر هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ العملة الإيرانية.

 

يأتي التراجع الجديد بنسبة 30% ليضاف إلى سلسلة التراجعات المريرة التي تكبدتها العملة الإيرانية.

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وكان الانهيار الأول في 20 يوليو تموز الماضي، عندما ارتفع سعر صرف الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران إلى 26 ألف تومان لبضع ساعات.

 

واشتدت تقلبات أسعار الصرف في إيران خلال الأشهر الماضية، حيث حاول البنك المركزي الإيراني منع المزيد من الانهيار من قيمة العملة الوطنية والتقلبات الحادة في أسعار الصرف عن طريق ضخ كمية محدودة من العملات الصعبة في السوق.

 

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