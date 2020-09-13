شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثالثة.. إصابات كورونا بهونج كونج تقترب من 5 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 4957 والوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مائة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الأحد.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 11 تم انتقالها محليا، بينما ثماني حالات كانت واردة من الخارج، من بينها خمس حالات من الهند.

ولم تتمكن السلطات من تعقب مصدر العدوى لثلاث حالات، بينما تم الكشف عن ثلاث حالات من خلال حملة الاختبارات الجماعية بالمدينة.

وقال تشوانج شوك كوان، رئيس فرع الأمراض المعدية بمركز حماية الصحة في مؤتمر صحفي يومي حول الوضع بشأن فيروس كورونا اليوم الأحد: "يمكن أن يكون الارتفاع الأخير في حالات الإصابة الجديدة بسبب حملة الاختبارات المجتمعية، على الرغم من أن النسبة منخفضة، فإنها تظهر أنه مازال هناك سلاسل مخفية لانتقال العدوى".