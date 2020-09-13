شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تقتل 5 عناصر من قوات الأمن الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

قُتل خمسة عناصر من قوات الأمن الأفغانية، أمس، بعد هجوم لمسلحي حركة طالبان على موقع أمني بمنطقة "تاجاب" بإقليم كابيسا شمال شرقي أفغانستان.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن مسلحي طالبان هاجموا موقعًا أمنيًا بمنطقة تاجاب، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصر قوات الأمن الأفغانية من بينهم قائد النقطة الأمنية، وإصابة سبعة آخرين، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضحايا في صفوف المدنيين.