شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تقتل 5 عناصر من قوات الأمن الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن مسلحي طالبان هاجموا موقعًا أمنيًا بمنطقة تاجاب، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصر قوات الأمن الأفغانية من بينهم قائد النقطة الأمنية، وإصابة سبعة آخرين، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضحايا في صفوف المدنيين.
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