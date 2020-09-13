القبض على اعلامي وكالة 'أعماق' التابعة لـ'داعش'في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القاء القبض على اعلامي وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤/ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل كأعلامي لعصابات داعش الإرهابية في مايسمى قاطع الرياض ولاية كركوك".



واضافت، "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وكانت مهمته منتجة الفيديوهات الخاصة بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وبثها من خلال وكالة أعماق الداعشية، وهو من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة ووالدة والذي تم تصفيتهم من قبل عصابات داعش بسب خلافات مالية، حيث تم تدوين أقواله واحالتة للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

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