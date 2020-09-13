شهد: تركيزنا منصب على مواجهة الأهلي.. التأهل يحتاج سبع نقاط

2020-09-13 | 11:57
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أكد مدرب نادي الشرطة، عبد الغني شهد، أن تركيز فريقه ينصب على مواجهة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا.
وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إنه "سنعمل رغم الظروف الراهنة على تحقيق أهدافنا واستثمار كل ما لدينا من امكانيات للمنافسة على التأهل".
وأوضح بالقول، "نحاول الدخول بأفضل الأحوال في دوري الابطال ونحن نعلم اننا نخوض أجواء استثنائية وهذا ينطبق على الجميع، نعم التوقف قد يؤثر على الجانب البدني ولكن سنحاول التعويض في المباراتين المقبلتين".
وأضاف "اخذنا كل الأمور بنظر الاعتبار ووفق حساباتنا فإن الفريق الذي يصل الى سبع نقاط سيتأهل الى الدور الثاني"، مشيراً على أن "تركيز الشرطة ينصب على مباراة الأهلي ونأمل بان نحقق نتيجة إيجابية".
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 4 نقاط، يأتي خلفه الشرطة واستقلال طهران الإيراني برصيد نقطة واحدة.
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