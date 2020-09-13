بالفيديو.. لقاء المرجع السيستاني وبلاسخارت

تنشر وكالة الخليج 365، مقطع فيديو من لقاء المرجع الديني الاعلى علي السيستاني بممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في منزل المرجع بالنجف.



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