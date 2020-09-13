اخبار العالم

العراق يتسلّم مساعدات طبية من السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تسلم العراق مساعدات طبية وقائية من .

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتصب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق تسلّم 5.7 طن من المساعدات الطبية الوقائية من المملكة العربية السعودية".

 

ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس في العراق 286778، ومجموع حالات الشفاء: 221283، وإجمالي الوفيات: 7941، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتسلّم مساعدات طبية من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا