العراق يتسلّم مساعدات طبية من السعودية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تسلم العراق مساعدات طبية وقائية من السعودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتصب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق تسلّم 5.7 طن من المساعدات الطبية الوقائية من المملكة العربية السعودية".
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 286778، ومجموع حالات الشفاء: 221283، وإجمالي الوفيات: 7941، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة.
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