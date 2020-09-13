شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 توقعت الهيئة العام للآثار وحماية البيئة حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة. وقالت، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - تكوّن لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية )

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