الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها المنتظمة بين مطاري دبي وعمّان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها المنتظمة بين مطاري دبي وعمّان.

Advertisements وقالت مؤسسة مطارات دبي اليوم الأحد في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير": "عاودت الرحلات الجوية بين دبي وعمًان نشاطها من جديد.. يسعدنا الترحيب بخطوط الملكية الأردنية في مطارنا".

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