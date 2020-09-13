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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة جوية للتحالف بالعراق تقتل إرهابيين وتدمر وكرا لداعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر بضربة جوية للتحالف الدولي في محافظة كركوك، شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شن غارات جوية في كركوك ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر لهم.
وأضاف البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".
ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل أو هوية الإرهابيين.
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