قبرص تدين التدريبات العسكرية التركية «غير القانونية» قبالة سواحلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

نددت قبرص، اليوم (الأحد)، بإعلان تركيا إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل الجزيرة الشمالي، معتبرة أن هذه المناورات «غير قانونية وتنتهك سيادتها» في ظل تصاعد التوتر في البحر المتوسط.



وذكرت تركيا، أمس الأول (الجمعة)، في رسالة عبر «نافتكس» نظام التلكس الملاحي البحري الدولي، أنها ستُجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص بين السبت والاثنين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

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ورد المركز المشترك لتنسيق عمليات الإنقاذ التابع لوزارة الدفاع القبرصية، على «نافتكس» بأن التدريبات التركية «غير قانونية» و«تنتهك سيادة جمهورية قبرص».

واحتلت تركيا الشطر الشمالي من قبرص عام 1974 عندما اجتاحته رداً على انقلاب سعى إلى توحيد الجزيرة التي تقطنها غالبية يونانية مع اليونان، وتسيطر جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، على ثلثي أراضي الجزيرة.