شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاكات بأنقرة.. الأمن التركي يعتدي على متظاهرين بينهم نساء بشكل عشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النائب عن ولاية باتمان التركية، محمد علي أصلان، مقطع فيديو يظهر اعتداء عناصر شرطة على متظاهرين، في قرية "أورتاكوي"، التابعة لمنطقة "أرتكلو"، في ولاية ماردين التركية، معلقا على المقطع أن تلك المشاهد سجلت بتاريخ 12 سبتمبر 2020، وليس في 12 سبتمبر 1980، مُذكراً بالانقلاب الذي حدث في ذاك العام.

ويظهر الفيديو تدخل فرق مكافحة الشغب، وبعض عناصر الجيش، لفض التوتر الحاصل بين أهالي القرية، وفرق شركة الكهرباء التي قامت بتحويل عدادات الكهرباء من داخل البيوت إلى الأعمدة خارج البيوت، الأمر الذي اعترض عليه الأهالي، كما اعترضوا على قطع الشركة للكهرباء بشكل عشوائي، وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، ما دفع الأهالي للتظاهر لثلاثة أيام متتالية، وأغلقوا الطرق، وأشعلوا النار، حيث أغلق المتظاهرون الطريق بين مدينة "ماردين"، ومنطقة "أكينجي".

وأثناء تدخل قوات الجيش لفتح الطرقات، وفض المظاهرات، اعتقلت ما يقارب 20 شخصاً، بينهم نساء، واعتدت قوات الشرطة بالضرب على بعض المتظاهرين، بحسب ما ذكر نواب معارضون، ووسائل إعلام معارضة.

Advertisements

ويذكر أن الأحداث بدأت بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وأبواب الألواح الكهربائية مفتوحة طوال الوقت، وفاتورتي البالغة 8 آلاف ليرة رغم أنني لم أستخدمها، وقال المواطنون الغاضبون لو كنا متأكدين من أن مشكلة الكهرباء ستنتهي، وأنه لن يكون هناك انقطاعات، وأن البنية التحتية ستُصلح، لوضعنا حداً لتلك الأحداث، وتركنا العدادات تذهب إلى الأعمدة "،. وأضافوا إنهم "يتوقعون من السلطات إيجاد حلول دائمة لمشاكل البنية التحتية للقرية".