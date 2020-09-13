بعد ارتفاع إصابات بكورونا في وحدات صناعية.. السلطات تعلن إجراءات جديدة في عمالة إنزكان

على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كوفيد-19 ضمن وحدات صناعية مهمة على مستوى المناطق الصناعية، التابعة للعمالة إنزكان آيت ملول؛ قررت اللجنة الإقليمية لليقظة المجتمعة، أمس السبت، الاستمرار في تفعيل قراراتها بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى، ومحلات تجارة القرب، والمقاهي، في الساعة العاشرة ليلا.

وقررت اللجنة الإقليمية لليقظة نفسها إغلاق الحدائق العمومية، والساحات العمومية، والقاعات الرياضية، بالاضافة إلى قاعات الألعاب وملاعب القرب، وساحات ألعاب الأطفال، مع منع جميع التجمعات العمومية غير المرخصة، وتفعيل قرار تقليص عدد الركاب في وسائل النقل الفلاحي، والصناعي إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمركبات؛ فضلا عن إغلاق المطاعم في الساعة الحادية عشر ليلا.

إلى ذلك، دعت اللجنة الإقليمية لليقظة إلزام الوحدات الإنتاجية في عمالة إنزكان بتكثيف الجهود في عملية التعقيم، وفرض الإجراءات الوقائية الصارمة، وكذا التوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال، قبل التحاقهم بالعمل؛ بالإضافة إلى تكليف أطباء الشغل العاملين في مختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقاريرهم الأسبوعية حول الوضعية الصحية إلى المندوبية الإقليمية للصحة، كل يوم جمعة.

ودعت اللجنة نفسها إلى إجبارية الحصول على ترخيص مسلم من السلطات المحلية للراغبين في التنقل من وإلى الجماعات التابعة لهذه العمالة ( إنزكان، وآيت ملول، والدشيرة الجهادية، والقليعة، وتمسية، واولاد دحو )؛ وتدخل الإجراءات المذكورة حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الأحد.

يذكر أن جهة سوس – ماسة سجلت 329 حالة، أمس السبت، من بينها 202 حالة في إنزكان – آيت ملول، وتعود أسباب ارتفاع عدد الاصابات إلى مخالطة أشخاص، قادمين من المناطق الموبوءة، بعد انقضاء عطلهم، ورغبتهم في الالتحاق بمناطق عملهم على مستوى الجماعات الترابية لهذه العمالة، خصوصا منها آيت ملول، والدشيرة الجهادية، والقليعة، وإنزكان.