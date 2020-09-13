طقس الأحد.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الأحد، بأجواء حارة نسبيا بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية.

كما ستتمركز بعض السحب غير المستقرة مرفوقة برعد محلي واحتمال نزول قطرات مطرية بالأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن مرور سحب عليا بكل من شمال ووسط وشرق المملكة، فيما سيكون الطقس مستقرا ومشمسا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة وشمالية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وشرقية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، بينما ستهب من الجنوب بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي، وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق على العموم.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 39 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الجنوبية، والسايس، وما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وهضاب الفوسفاط، وما بين 30 و35 درجة بداخل منطقة الغرب واللوكوس، وسهول المحيط الأطلسي، ومناطق الشرق وسوس، وما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وبجنوب المملكة، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور.