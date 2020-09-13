العثورعلى جثة خمسيني لقي مصرعه في ظروف غامضة بمراكش!

باشرت المصالح الأمنية أمس السبت، تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على خمسيني جثة هامدة بحي المسيرة الأولى بمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية، فقد عثرت السلطات والمصالح الأمنية على جثة شخص يبلغ من العمر 56 سنة، داخل منزله بعد أن لاحظ سكان المنطقة غيابه منذ يومين.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الأمنية والوقاية المدنية، داهموا بأمر من النيابة العامة المختصة، المنزل، قبل أن يجدوا صاحبه جثة هامدة بعد أن فارق الحياة في ظروف غامضة.

هذا وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الإستشفائي أبواب مراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة أسباب الوفاة.