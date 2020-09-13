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شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا ترصد 3636 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإندونيسية، على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن البلاد سجلت 3636 حالة إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 218382 وعدد الوفيات إلى 8723 وهي أكبر حصيلة وفيات بالمرض في منطقة جنوب شرق آسيا.
ومن المقرر أن تعيد العاصمة جاكرتا فرض قيود صارمة وواسعة النطاق اعتباراً من غد الاثنين لاحتواء انتشار المرض في المدينة الكبيرة.
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