شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 591 حالة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 13 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 591 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في الكويت 84995 حالة.

وقالت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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