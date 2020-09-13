شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5449 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 13 سبتمبر 2020 سجلت روسيا 5449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع الإجمالي إلى مليون و62811 إصابة وهي رابع أكبر حصيلة للمرض على مستوى العالم.

وقالت السلطات إن 94 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن المرض في روسيا إلى 18578.

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