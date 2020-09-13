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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بكوفيد-19 جميعها قادمة من الخارج.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في الصين إلى 85 الفا و 184 حالة من بينها 2635 حالة وافدة و 4634 حالة وفاة، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.
وأفادت اللجنة بخروج 13 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء يوم السبت، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 80 الفا و 399 حالة، فيما لا يزال هناك 151 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص واحد في حالة خطيرة
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