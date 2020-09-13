شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعو إلى الحوار بين الكوريتين وأميركا والان مع التفاصيل

الأحد 13 سبتمبر 2020 شددت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج-وا على الحاجة إلى استئناف الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة، داعية إلى دعم من دول آسيا والمحيط الهادي، حول القضية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كانج وجهت الدعوة أمس السبت في الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي الـ27 لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان)، الذي عقد عبر الانترنت. Advertisements وأكدت كانج مرارا التزام كوريا الجنوبية بالجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وتحقيق سلام دائم في المنطقة، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. كما أعربت الوزيرة بشكل خاص عن أملها في أن يرسل المنتدى رسالة موحدة يدعو فيها إلى تسوية سلمية للقضية، من خلال استئناف مبكر للحوار.

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