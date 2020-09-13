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شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد فيها لليوم الثالث على التوالي اليوم الأحد حيث أعلنت عن 1541 إصابة.
وهذا هو خامس يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة الألف حيث تشهد البلاد زيادة في عدد الإصابات بوتيرة تُعد من بين الأسرع في الاتحاد الأوروبي.
وشددت الحكومة قواعد وضع الكمامات لكنها تهدف إلى تجنب فرض إجراءات العزل العام الصارمة.
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