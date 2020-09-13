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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
أعلنت تايلاند اليوم الأحد تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 3473 حالة.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مركز إدارة وضع كوفيد-19 قوله اليوم الأحد إن السبع حالات الجديدة واردة من البحرين والهند وأستراليا.
وبقيت الوفيات دون تغيير عند 58 حالة .
وأظهر الفحص يوم الجمعة إصابة تايلاندي /49 عاما/ قادم من البحرين بعد عودته في 30 أغسطس.
وجاءت نتيجة فحص تايلاندي آخر عمره 39 عاما إيجابية يوم الجمعة أيضا بعد وصوله من الهند في 6 سبتمبر.
كما أظهرت الفحوص التي أجريت لتايلاندية /27 عاما/ ورجل /33 عاما/ من أستراليا يوم الجمعة أنهما مصابان. ووصلا إلى تايلاند في 31 أغسطس.
كما تم اكتشاف إصابة امرأة ورجلين في الأربعينات من عمرهم من الهند، بالفيروس يوم الجمعة بعد وصولهم إلى تايلاند في 6 سبتمبر.
وقال فيتيت ساريتي تشيكول، مدير مكتب الصحة الإقليمي في بوري رام، اليوم الأحد، إن 42 لاعبا وموظفا في فريق بوريرام يونايتد يخضعون للحجر الصحي بعد عودتهم من ملعب تدريب النادي في ساموت براكان أمس السبت.
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