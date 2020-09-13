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حريق غامض يلتهم 54 شقة جنوب روسيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 13 سبتمبر 2020

شب حريق كبير الليلة الماضية في مدينة كراسنودار الواقعة جنوب روسيا مدمراً 54 شقة في مبنى سكني.

 

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن عمدة المدينة يفغيني بيرفيشوف، اليوم الأحد، إنه يجري توزيع سكان هذه الشقق على الفنادق بشكل مؤقت.

 

وأضاف: "تدل التحريات الأولية، على أن سبب الحريق، هو عيوب في التمديدات الكهربائية في المبنى. لقد احترق الطابق العلوي بأكمله في البناء، واحترقت 54 شقة بالكامل".

 

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وبسبب الحريق تم في المدينة إعلان حالة طوارئ جزئية، وسيسمح ذلك لجميع المتضررين، بالحصول على مساعدة مادية على حساب ميزانية المدينة.

 

وكتب بيرفيشوف، في مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، سيبدأ تفكيك بقايا الشقق المحترقة التي قد تشكل خطورة، ثم سيبدأ التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث. في هذا الوقت. سنحاول ضمان عودة السكان إلى شققهم في أسرع وقت ممكن".

 

وبحسب مديرية حالات الطوارئ، وقع الحريق الليلة الماضية في مبنى سكني من ثمانية طوابق في كراسنودار. واشتعلت النيران في شرفة خشبية. كانت مساحة الحريق 4.4 ألف متر مربع. ولم تقع إصابات. وجرى إجلاء السكان البالغ عددهم 300 شخص. وتم إخماد الحريق بحلول الساعة 07:43 بتوقيت موسكو.

 

وقال رئيس المديرية أوليغ فولينكين، للصحفيين إن 88 شقة تضررت أو احترقت بالكامل بسبب النيران.

 

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