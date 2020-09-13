اخبار العالم

الجيش اللبناني يُفرق مظاهرتين على طريق القصر الجمهوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يُفرق مظاهرتين على طريق القصر الجمهوري والان نبدء بالتفاصيل

تدخل الجيش اللبناني أمس، لتفريق متظاهرين على طريق القصر الجمهوري، وللفصل بين مناصري "التيار الوطني الحر" وخصومه الذين خرجوا في مظاهرتين متقابلتين، أولهما تطالب برحيل الرئيس اللبناني ميشال عون في ذكرى مرور أربعين يوماً على انفجار مرفأ بيروت، والثانية تؤيده.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر عسكرية تطلق عيارات نارية لتفريق محتجين بعد أن عمد عدد من المتظاهرين على رمي الحجارة باتجاه عناصر الجيش.

وأعلن الجيش أنه عمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين مظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، و"اضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة، وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يُفرق مظاهرتين على طريق القصر الجمهوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا