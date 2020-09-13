شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يُفرق مظاهرتين على طريق القصر الجمهوري والان نبدء بالتفاصيل
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر عسكرية تطلق عيارات نارية لتفريق محتجين بعد أن عمد عدد من المتظاهرين على رمي الحجارة باتجاه عناصر الجيش.
وأعلن الجيش أنه عمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين مظاهرتين في محيط القصر الجمهوري، و"اضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجارة، وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري".
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