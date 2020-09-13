شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا: عزل المصابين بكورونا في منشآت رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم العاصمة الأندونيسية جاكرتا، أنيس باسويدان، اليوم الأحد، أنه سوف يتم عزل من يثبت إصابته بفيروس كورونا في العاصمة في منشآت رسمية، وليس في المنازل، وذلك قبل بدء تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس غدا الإثنين.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أنه يجب تجنب العزل في المنزل للحد من العدوى. من المقرر أن يتم نشر رجال الشرطة لضمان التزام المواطنين بأحدث القواعد، والتي تضمن مطالبة الشركات التي لا تعمل في القطاعات غير الضرورية بالسماح لموظفيها بالعمل في المنزل، أو السماح بعمل ربع القوة العاملة فقط في المكاتب.

ومن المقرر أن تقيد جاكرتا ابتداء من الغد استخدام وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى إغلاق أماكن الترفيه والعبادة. وقال باسويدان إنه لن يسمح بتجمع أكثر من خمسة أشخاص.