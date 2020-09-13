شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات ضد الإغلاق في ملبورن واعتقال العشرات والان نبدء بالتفاصيل
وقال رجال الشرطة، لهيئة الإذاعة اليوم الأحد، إن "أهم نشاط" وقع في سوق كوين فيكتوريا، حيث قوبل المتظاهرون وهم يهتفون "الحرية" بحضور مكثف للشرطة.
وقام المتظاهرون بتشبيك أذرعهم بينما حاصرهم رجال الشرطة. واندلعت الاشتباكات مع الاعتقالات. وقال متحدث باسم شرطة فيكتوريا إن ما بين 200 و250 شخصا شاركوا في الاحتجاج، وتم تغريم 176 شخصا.
وقال المتحدث إن "رجلا من (ضاحية) بيروود إيست عمره 44 عاما يعتقد أنه من المحرضين الأساسيين على هذه الاحتجاجات ما زال رهن الاحتجاز لدى الشرطة ومن المتوقع أن توجه إليه تهمة التحريض". وذكرت الشرطة أنه سيتم إصدار مذكرة تفتيش لمنزله.
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