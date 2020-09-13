التعليم توجه الجامعات والكليات بإطلاق وثائق خريجي المجموعة الطبية والصحية

وأضاف أنه ف"ي حال عدم تعيين الأطباء بعد مرور سنتين من تخرجهم فعندئذ يزودون بالوثائق الدراسية من دون قيد أو شرط".
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خاطبت بتاريخ السابع من تموز الماضي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن وثائق المجموعة الطبية والصحية وأوصت بأن منح الوثائق حق لجميع الطلبة الخريجين ودعت الى إلغاء قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016.
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