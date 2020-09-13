اخبار العالم

التعليم توجه الجامعات والكليات بإطلاق وثائق خريجي المجموعة الطبية والصحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "الوزارة وجهت بإطلاق وثائق خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2020"، لافتا الى أن "الخريجين الأطباء يزودون بالوثائق بعد جلب تأييد المباشرة بالوظيفة من وزارة الصحة وأخذ التعهد والكفالة القانونية عن الخدمة في المؤسسات الصحية استنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".

وأضاف أنه ف"ي حال عدم تعيين الأطباء بعد مرور سنتين من تخرجهم فعندئذ يزودون بالوثائق الدراسية من دون قيد أو شرط".

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خاطبت بتاريخ السابع من تموز الماضي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن وثائق المجموعة الطبية والصحية وأوصت بأن منح الوثائق حق لجميع الطلبة الخريجين ودعت الى إلغاء قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم توجه الجامعات والكليات بإطلاق وثائق خريجي المجموعة الطبية والصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا