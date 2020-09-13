منع دخول 3700 طن من المواد والسلع عبر منفذ إبراهيم الخليل

أعلنت إدارة منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، الأحد، منع دخول أكثر من 3700 طن من المواد والسلع عبر المنفذ خلال شهر آب الماضي.
وقال إعلام المعبر في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، انه "خلال الفترة الممتدة من 1 آب 2020 وحتى 31 آب 2020، تم منع عبور 3764 طناً و677 كلغم عبر المنفذ".
واضافت ان "تلك المواد المختلفة رُفضت من قبل المختبرات واللجان المختصة في المعبر".
وتمت إعادة بعض السلع التي مُنع إدخالها فيما جرى إتلاف البعض الآخر لمخالفتها الضوابط التي وضعتها حكومة إقليم كردستان.
وتنوعت السلع بين المواد الطبية والأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل ومستلزمات البيطرة والزراعة والصناعة.
ويعد معبر إبراهيم الخليل الحدودي، من أكثر النقاط الحدودية التي لا يزال العراق وإقليم كردستان يعتمدان عليها تجارياً، فهي النقطة الستراتيجية الرابطة مع الجارة تركيا، وهي كذلك بوابة العراق على القارة الأوروبية.
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