سعد عبد الأمير: قوة الأهلي لن تمنع الشرطة من المنافسة

ويواجه الشرطة فريق الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي بقطر، غداً الاثنين.

وقال عبد الأمير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن "الشرطة استعاد جاهزيته التامة بمساعدة الكادر التدريبي بعد توقف الدوري العراقي الممتاز لمدة ستة أشهر".



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وأوضح، أن "الأهلي من الفرق المميزة في السعودية واسيا ويمتلك محترفين على مستوى عالي ولكن ذلك لن يمنع الشرطة من المنافسة واللعب من اجل الفوز".

وتابع "نأمل بان نقدم مستوى يليق باسم الكرة العراقية ونتمنى ان تكون مباراة تليق بالطرفين ويستمتع بها الجمهور".

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 4 نقاط، يأتي خلفه الشرطة واستقلال طهران الإيراني برصيد نقطة واحدة.

وكان نادي الوحدة الاماراتي قد اعلن انسحابه من البطولة بسبب تسجيل إصابات بفايروس كورونا بين صفوفه.