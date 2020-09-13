مبابي يطرق باب الرحيل عن سان جيرمان

ووفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن "مبابي صدم مديري سان جيرمان بعد إبلاغهم بطلب الرحيل عن النادي في الصيف المقبل".

وأوضحت أن "مبابي تحدث مع المديرين بأنه يريد لعب موسم إضافي مع سان جيرمان، كي يمنح النادي فرصة أخيرة للحصول على أموال من صفقة بيعه".



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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "مبابي يخطط لانتقال مفاجئ إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني".

وذكرت الصحيفة أن "مبابي مهتم باللعب مع مانشستر يونايتد، كما سبق أن أعلن إعجابه بليفربول ومدربه يورجن كلوب".

وقالت "التايمز" إن "ريال مدريد يوفر الأموال في الميركاتو الجاري، لإنفاقها في الصيف المقبل على صفقة مبابي".

جدير بالذكر أن عقد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مع سان جيرمان، يمتد حتى صيف 2022.