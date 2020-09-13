وبينت نصيف ان "الملفات المعلنة التي سيبحثها الوفد بحسب ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام هي ترسيم الحدود البحرية وبالتأكيد الكويت هي المستفيد من الترسيم الذي سيوافق عليه هذا الوفد، وفتح المنافذ البرية وهذا الموضوع قد يتضمن الربط السككي وملف التعويضات وهو الملف المخزي الذي يعبر عن حقد حكومة الكويت على الشعب العراقي الذي لاذنب له في سياسات النظام السابق".
وأوضحت أن "هذا الوفد فيما لو ورط نفسه في إعطاء تعهدات على حساب السيادة العراقية سيفتح على وزارة الخارجية باباً لايمكن إغلاقه إلا بعد إجراء تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة في الوزارة، ونأمل أن لايكون تفكير البعض سطحياً ويكون مطمئناً، لأن قيمة الاستفادة التي حصل عليها تكفيه لما تبقى من حياته، فالأمر لا يحسب بهذا الشكل، إذ يوجد ادعاء عام ومحاكم وقانون عقوبات يتضمن عقاباً قاسياً جداً للشخص الذي يثبت تورطه بخيانة الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: آلية اختيار أعضاء الوفد العراقي تم تفصيلها على مقاس الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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