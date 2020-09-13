اكدت ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين لاسخارت، الاحد، انها بحثت مع المرجع الديني الاعلى علي السيستاني موضوع الانتخابات واجراؤها في موعدها وفتح ملفات الفساد الكبيرة.
وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته بعد لقائها المرجع الاعلى علي السيستاني، وحضرته الخليج 365، "اكدنا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن".
واضافت "تحدثت مع المرجع السيستاني في ثلاثة امور منها اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين"، محذرة من "انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة اذا لم تجري الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط".
كانت هذه تفاصيل خبر بلاسخارت بعد لقائها السيستاني: اكدنا على اجراء الانتخابات بموعدها ومنع السلاح المنفلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.