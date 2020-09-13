بلاسخارت بعد لقائها السيستاني: اكدنا على اجراء الانتخابات بموعدها ومنع السلاح المنفلت

اكدت ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين لاسخارت، الاحد، انها بحثت مع المرجع الديني الاعلى علي السيستاني موضوع الانتخابات واجراؤها في موعدها وفتح ملفات الفساد الكبيرة.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته بعد لقائها المرجع الاعلى علي السيستاني، وحضرته الخليج 365، "اكدنا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن".

واضافت "تحدثت مع المرجع السيستاني في ثلاثة امور منها اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين"، محذرة من "انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة اذا لم تجري الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط".