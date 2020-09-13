اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل ارهابيين اثنين وتدمير وكر بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة من، "بامر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية "في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك". واضافت الخلية أن الضربة اثمرت عن "قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ارهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.