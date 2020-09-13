الخليج 365الأحد 2020/9/13 01:26 م بتوقيت أبوظبي
قال البطريرك الماروني، بشارة الراعي، اليوم الأحد، إن المؤامرة ضد بلاده اتضحت معالمها.
جاء ذلك في قداس ذكرى الأربعين لضحايا مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار مزلزل في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وأوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلا عن المفقودين،
يُتبع..
كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك الماروني في لبنان: معالم المؤامرة بحق بلادنا اتضحت المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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